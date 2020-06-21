2020-06-21T11:51:01+03:00
Общество

В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 56 человек

22 пациента выздоровели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки, 20 июня, в Башкирии выявили 56 новых случаев коронавирусной инфекции. Статистику представил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, число выявленных случаев продолжает снижаться, если 18 июня их было 62, то 19-го уже 58, а теперь еще на два меньше. Всего за время эпидемии в регионе коронавирусом заболели почти пять тысяч человек.

Кроме того, за сутки 22 человека вылечились от COVID-19 и были выписаны домой.

Число летальных исходов остается на прежнем уровне. Напомним, от коронавирусной инфекции в Башкирии официально умерли 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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