В Башкирии бойцовский пес не пускал медиков к пострадавшей хозяйке

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в субботу, 20 июня, пожилая жительница Уфимского района вышла на прогулку со своим псом. На пути между садовыми товариществами Бачурино и Агидель женщина почувствовала себя плохо. На место вызвали карету скорой помощи, однако приехавшие медики столкнулись с неожиданным препятствием. Бойцовский пес никого не собирался подпускать с своей хозяйке.

Животное было настроено агрессивно, поэтому медики не стали рисковать и позвали на помощь спасателей. Те воспользовались специальной петлей, чтобы поймать собаку, после чего привязали пса к столбу. Как только животное оказалось на безопасном расстоянии, медики подошли к женщине и оказали ей первую помощь.

- После осмотра она была госпитализирована, - пояснили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

ИСТОЧНИК KP.RU