2020-06-21T10:06:46+03:00
Происшествия

В Башкирии бойцовский пес не пускал медиков к пострадавшей хозяйке

На место пришлось вызывать спасателей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Излишняя верность пса чуть не стоила хозяйке жизниИзлишняя верность пса чуть не стоила хозяйке жизни
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 20 июня, пожилая жительница Уфимского района вышла на прогулку со своим псом. На пути между садовыми товариществами Бачурино и Агидель женщина почувствовала себя плохо. На место вызвали карету скорой помощи, однако приехавшие медики столкнулись с неожиданным препятствием. Бойцовский пес никого не собирался подпускать с своей хозяйке.

Животное было настроено агрессивно, поэтому медики не стали рисковать и позвали на помощь спасателей. Те воспользовались специальной петлей, чтобы поймать собаку, после чего привязали пса к столбу. Как только животное оказалось на безопасном расстоянии, медики подошли к женщине и оказали ей первую помощь.

- После осмотра она была госпитализирована, - пояснили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Жители Башкирии получат двойную зарплату в июле
В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 56 человек
Мать погибших братьев Мазовых обратилась к жителям Башкирии в соцсетях
В Башкирии бойцовский пес не пускал медиков к пострадавшей хозяйке
В Башкирии опрокинулся трактор, погибли водитель и пассажир
Избрана мера пресечения водителю, сбившему насмерть школьницу в Стерлитамаке
«Не может толком ходить»: в Башкирии беременная мать с двумя детьми осталась без помощи мужа
В Уфе открыли реконструированный 50-метровый бассейн
В Уфе нарисовали девять новых граффити ко Дню медработника
В Башкирии водитель погиб в машине, зажатой грузовиками
СК Башкирии опубликовал видео с места, где нашли пропавшего сына Артема Мазова
В Уфе ограничили движение по загруженному участку проспекта Октября
Погода в Башкирии на воскресенье, 21 июня
В Салавате у пенсионера обманом украли 700 тысяч рублей
Появилось фото с места, где нашли тело сына пропавшего с детьми уфимца Артема Мазова