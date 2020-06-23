«Крысы ходят во дворе, как кошки»: жители Уфы жалуются на антисанитарию

23 Июнь 2020 2020-06-22T18:01:41+03:00

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Жители девятиэтажки в Калининском районе Уфы жалуются на нашествие крыс. Речь идет о доме №46/1 на улице Транспортная. По словам местной жительницы Екатерины П., в течение последних трех лет жителей дома терроризируют крысы. Люди жаловались на ситуацию в местное ЖЭУ, но никакой помощи, по словам Екатерины, не дождались.

- Более трех лет наша управляющая компания не принимает никаких мер для борьбы с крысами, они ходят не только во дворе, как кошки, но уже и по квартирам, - жалуется женщина.

В подтверждении своих слов она записало видео. На кадрах - упитанные грызуны бесцеремонно шарят в мусорных корзинах и без опаски бегают прямо перед дверями подъездов. Местные жители надеются, что огласка поможет им сдвинуть решение этой проблемы с мертвой точки.

Жителей многоэтажки в Уфе терроризируют крысы 2.

Жителей многоэтажки в Уфе терроризируют крысы.

ИСТОЧНИК KP.RU