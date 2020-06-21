2020-06-21T09:18:37+03:00
Происшествия

В Башкирии опрокинулся трактор, погибли водитель и пассажир

За рулем в момент ДТП находился мужчина без прав
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Два человека погибли в опрокинувшемся тракторе. ДТП случилось днем 20 июня в Шаранском районе Башкирии. 32-летний мужчина на тракторе МТЗ-50 спускался по склону около деревни Анисимова Поляна и, предположительно, не справился с управлением. Трактор перевернулся, судя по кадрам с места происшествия, его кабина оказалась буквально сплющена под собственным весом трактора.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что водитель и его 45-летний пассажир погибли. В ведомстве уточнили, что транспортом управлял мужчина, который не имел водительского удостоверения.

По факту смертельного ДТП начато расследование.

Всего за прошедшую субботу, 20 июня, на дорогах Башкирии зафиксировали 16 аварий, в которых погибли трое и 21 человек получили травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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