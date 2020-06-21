2020-06-21T14:31:37+03:00
Общество

Жители Башкирии жалуются на опасный мост через Белую

Древней подвесной конструкцией приходится пользоваться и пешим, и водителям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Мост сооружался для пешеходов, но сейчас по нему активно ездят и на машинахМост сооружался для пешеходов, но сейчас по нему активно ездят и на машинах
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Жители села Азнагулово в Белорецком районе Башкирии вынуждены каждый день пользоваться старым подвесным мостом, который может рухнуть в любой момент. Его соорудили три десятка лет назад как пешеходный мост, но сейчас им на свой страх и риск пользуются и водители - другого пути на трассу у местных жителей нет.

Староста деревни Альберт Сибагатов предположил, что мост выдержит еще пару лет.

– Тросы гнилые уже. Если на легковой машине каждый раз выезжать, они не выдержат, - цитирует его Башкирское спутниковое телевидение.

Местные жители обратились к властям и, по словам главы района Андрея Иванюты, место для нового моста уже выбрано, нужно лишь получить 50 миллионов от республики на его строительство. Соответствующее письмо в Гостранс региона власти направили, пока же сельчанам остается только ждать и надеяться, что старый мост прослужит положенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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