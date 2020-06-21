В Уфе на газопроводе случился «технический инцидент»

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:52:00+03:00

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Вечером 20 июня аварийные службы Уфы вызвали в районе Бирского тракта. Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, на проходящем здесь газопроводе случился технический инцидент. Подробности случившегося не раскрываются. Известно лишь, что "аварийщики" обследовали участок газопровода и намерены приступить к восстановительным работам.

- Потребители под отключение не попадают, - заверили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Напомним, несколькими днями ранее из-за сильного запаха газа пришлось эвакуировать жителей дома на улице Свободы. Источник проблемы обнаружился в одной из квартир, хозяин которой был, предположительно, пьян. Потребовалось провести проветривание дома.

ИСТОЧНИК KP.RU