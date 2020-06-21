2020-06-21T12:42:22+03:00
Общество

Жители Башкирии получат двойную зарплату в июле

Вознаграждение ждет тех, кто 1 июля будет работать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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А вот отпуск на 1 июля продлеваться не будетА вот отпуск на 1 июля продлеваться не будетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Башкирии, которые выйдут на работу 1 июля, получат за этот день двойную зарплату. Об этом уведомило министерство семьи, труда и соцзащиты населения республики со ссылкой на Роструд. Связано это с тем, что 1 июля будет проводиться всенародное голосование, а по федеральному закону, такие дни оплачиваются как выходные - в повышенном размере.

В пресс-релизе Роструда уточняется, что работающие 1 июля граждане могут попросить о предоставлении им другого дня для отдыха. В таком случае они получат обычную зарплату, а дополнительный выходной оплачиваться не будет.

Еще один нюанс связан с отпусками. По закону, на 1 июля отпуск продлеваться не будет, так как этот день входит в норму рабочего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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