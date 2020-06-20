В Уфе открыли реконструированный 50-метровый бассейн

20 Июнь 2020 2020-06-20T19:10:56+03:00

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В Уфе открыли бассейн «Нефтяник», ремонт которого длился с 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе госстроя Башкирии, саму реконструкцию бассейна завершили еще в мае 2020 года. Целый месяц шли наладочные работы, по итогам которых спортивное сооружение получило разрешение на работу.

Известно, что бассейн был построен еще в 1967 году, но за все время в нем никогда не было капитального ремонта. Из-за такого отношения износ здания превышал 70%.

Сейчас оборудован новой системой очистки воды, в нем установлено новое оборудование для спортсменов и продвинутая система пожарной безопасности. За одну смену в нем могут заниматься до 96 спортсменов. Помимо плавания в здании можно заниматься в тренажерных и гимнастических залах.

ИСТОЧНИК KP.RU