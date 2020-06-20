В Уфе нарисовали девять новых граффити ко Дню медработника

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:10:45+03:00

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Уфимская мэрия ко Дню медработника украсила тематическими граффити девять столичных зданий.

Судя по всему, городская администрация захотела таким необычным образом поздравить медработников с их профессиональным праздником и поучаствовать в акции #спасибоврачам.

Новые граффити появились на зданиях больниц или рядом с ними. Так, рисунки красуются на фасадах Поликлиники №52, ГКБ №18, Детской городской поликлиники №2, ГКБ №3, ГКБ№21, ГКБ №13, Республиканского кожно-венерологического диспансера и фасадах зданий рядом с детской поликлиникой №3 и больницей №5.

Напомним, что День медика празднуется каждое третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU