В Башкирии водитель погиб в машине, зажатой грузовиками

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:42:55+03:00

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Днем 20 июня в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием внедорожника и нескольких грузовиков.

Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что ДТП произошло на 1495 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. На дороге столкнулись четыре грузовика, между которыми по несчастливой случайности оказался «Nisssan X-trail». По предварительной информации водитель последнего грузовика «Iveco» не смог вовремя затормозить и на скорости врезался во внедорожник. Водитель легковушки погиб на месте.

На место оперативно прибыли сотрудники аварийных служб. Из-за образовавшейся пробки водителям пришлось объезжать участок по полю.

ИСТОЧНИК KP.RU