Погода в Башкирии на воскресенье, 21 июня

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:01:29+03:00

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в это воскресенье, 21 июня.

В Башгидромете сообщили, что в предпоследнее воскресенье июня в республики возможны небольшие дожди. В целом погода будет прохладной – ночью температура воздуха опустится до 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов. Ветер западный, возможен переход на северный сильный.

В столице погода обещает быть похожей. Ночью стоит ожидать дожди и грозы, а температура воздуха упадет до 16 градусов. Днем небо прояснится и потеплеет выше 20 градусов. Скорость ветра не будет превышать 10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU