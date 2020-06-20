В Салавате у пенсионера обманом украли 700 тысяч рублей

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:58:13+03:00

Изменить размер текста: A A

89-летнего пенсионера из Салавата две женщины обманули на 700 тысяч рублей.

По предварительным данным от МВД Башкирии, мужчина встретил мошенниц в своем подъезде. Две незнакомки представились соцработниками, которые проводят опрос населения. Обманом они проникли в квартиру дедушки, где начали мучать его разными вопросами.

Пока она разговаривала с пенсионером, вторая мошенница якобы пошла в уборную, а сама принялась искать в квартире ценности. В итоге у мужчины украли порядка 700 тысяч рублей. Сейчас полицейские разыскивают лже-соцработников.

ИСТОЧНИК KP.RU