Коронавирусом в Башкирии за сутки заболели 58 человек

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:57:17+03:00

Суточное количество заболевших держится на отметке в 50+ человек

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По данным федерального центра «Стопкоронавирус», количество заболевших новым вирусом жителей Башкирии за 19 июня составило 58 человек.

Напомним, что днем ранее, 18 июня, количество заболевших было примерно на таком же уровне – тогда болезнь диагностировали у 62 человек.

Количество вылечившихся от коронавируса за сутки превышает аналогичный показатель за прошлый период. За 19 июня количество больных COVID-19 уменьшилось на 91, против 85 за 18 июня.

Число умерших от коронавируса в Башкирии, к счастью, не растет уже долгое время. COVID-19 стал официальной причиной смерти у 18 граждан республики.

ИСТОЧНИК KP.RU