Коронавирусом в Башкирии за сутки заболели 58 человек
По данным федерального центра «Стопкоронавирус», количество заболевших новым вирусом жителей Башкирии за 19 июня составило 58 человек.
Напомним, что днем ранее, 18 июня, количество заболевших было примерно на таком же уровне – тогда болезнь диагностировали у 62 человек.
Количество вылечившихся от коронавируса за сутки превышает аналогичный показатель за прошлый период. За 19 июня количество больных COVID-19 уменьшилось на 91, против 85 за 18 июня.
Число умерших от коронавируса в Башкирии, к счастью, не растет уже долгое время. COVID-19 стал официальной причиной смерти у 18 граждан республики.
ИСТОЧНИК KP.RU