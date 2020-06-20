Биологи пугают уфимцев опасным инвазивным растением, вызывающим ожоги
В популярном у уфимцев парке лесоводов Башкирии неожиданно для всех выросло опасное растение – Борщевик Сосновского.
Информацию об опасном растении в месте отдыха опубликовали в интернет-сообществе партии «Зеленых» Башкирии. Представители засняли видео, на котором биолог предупреждает граждан об опасности.
- Борщевик Сосновского – агрессивный и опасный инвазивный (нехарактерный для этого типа местности – ред.) вид. Мы находимся в Уфе в парке лесоводов, по идеи, данного вида тут быть не должно. Если прикоснусь к растению рукой, а потом выйду на солнце, то у меня образуются ожоги, это самая главная опасность борщевика. Его заросли очень высокие, он вырастает до трех метров, но может быть и выше, - сообщил старший научный сотрудник Южно-уральского Ботанического сада Ярослав Голованов.
ИСТОЧНИК KP.RU