2020-06-20T08:08:44+03:00
Общество

«Рядом дети!»: жителя Башкирии без штанов засняли за возмутительными действиями на памятнике природы

Мужчина решил помыть свой автомобиль в озере
Рустем АХУНОВ
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Неизвестный мужчина из Башкирии принялся мыть свой автомобиль в озере Талкас, которое обладает статусом охраняемой зоны.

Возмутительное для всех любителей отдыха на природе видео выложили в соцсетях. На нем неизвестный мужчина в одном исподнем стоит возле своей «Нивы», которую загнал в озере Талкас. Автолюбитель усердно намывает переднюю часть внедорожника, тогда как рядом стоит еще один гражданин, который за этим всем наблюдает. Примечательно, что «герой» ролика снял со своей машины задний регистрационный номер, дабы его не смогли позже опознать местные жители.

- Вот так у нас моют машину в Талкасе. Рядом люди купаются, дети, нормально, да? – возмущается девушка, которая засняла ролик.

Справка

Озеро Талкас расположено в Баймакском районе Башкирии вблизи деревни Исяново. Его общая площадь около 4 квадратных километров. На берегу водоема расположены многочисленные базы отдыха и оздоровительные центры. Озеро получило статус памятника природы в 1978 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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