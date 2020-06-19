2020-06-19T16:19:28+03:00
Общество

Федерация профсоюзов Башкирии избрала нового председателя

Им стала 45-летняя Гузель Морошниченко
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Федерация профсоюзов Башкириифото: Федерация профсоюзов Башкирии
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Сегодня, 19 июня, Федерация профсоюзов Башкирии на внеочередной конференции избрала нового председателя. Им стала руководитель регионального Росхимпрофсоюза Гузель Морошниченко. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации.

Гузель Морошниченко окончила БашГУ по специальности «Юриспруденция» и «Академия труда и социальных отношений» по специальности «Менеджер социально-трудовой сферы».

Трудовую деятельность начала 1992 году прокуратуре Бакалинского района. Затем работала на производстве в УППО и «Томскнефти». Занималась преподавательской деятельностью. Вела трудовое право в Башкирском экономико-юридическом колледже. Работала в Госкомитете по управления Госсобственностью.

В Росхимпрофсоюза начала работать еще в 2001 году. В 2009 стала зампредседателя организации, в 2013 – председателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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