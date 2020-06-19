2020-06-19T15:24:41+03:00
Происшествия

Глава Башкирии подписал распоряжение о введении особого режима

Он начнет действовать с 22 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Властям всех уровней даны порученияВластям всех уровней даны порученияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение правительства о введении особого противопожарного режима в лесном фонде республики. Документ был утвержден накануне, 18 июня. Распоряжение начнет действовать с 22 июня и продлится «до особого распоряжения».

В рамках особого режима республиканским и муниципальным властям поручено усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах. Кроме того, чиновники должны будут проследить за организацией круглосуточного дежурства во всех пожарных подразделениях. Все деревни и села необходимо обеспечить телефонной связью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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