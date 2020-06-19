Глава Башкирии подписал распоряжение о введении особого режима
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение правительства о введении особого противопожарного режима в лесном фонде республики. Документ был утвержден накануне, 18 июня. Распоряжение начнет действовать с 22 июня и продлится «до особого распоряжения».
В рамках особого режима республиканским и муниципальным властям поручено усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах. Кроме того, чиновники должны будут проследить за организацией круглосуточного дежурства во всех пожарных подразделениях. Все деревни и села необходимо обеспечить телефонной связью.
ИСТОЧНИК KP.RU