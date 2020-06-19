2020-06-19T16:06:22+03:00
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Назван самый аварийный район Башкирии в 2020 году

Об этом «КП – Уфа» рассказал глава ГИБДД республики
Эльвина АПАРИНА
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Напомним, что ранее звание самого неблагополучного района республики носил Туймазинский. Гильмутдинов отметил, что там ситуация стабилизировалась.Напомним, что ранее звание самого неблагополучного района республики носил Туймазинский. Гильмутдинов отметил, что там ситуация стабилизировалась.
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В интервью с «КПУфа» главный госавтоинспектор Башкирии назвал самый аварийный район в республике. Им оказался Белорецкий.

- На сегодняшний день у нас проблемным стал Белорецкий. За первые четыре месяца он дал нам очень плохую статистику, поэтому самым неблагополучным теперь можно назвать его, - сказал корреспонденту Динар Гильмутдинов.

Напомним, что ранее звание самого неблагополучного района республики носил Туймазинский. Гильмутдинов отметил, что там ситуация стабилизировалась.

- Он у нас благополучным стал районом. Мы там начали ставить камеры, знаки, начертили разметку, то есть район отработали по полной, и ситуация улучшилась, - сказал главный гаишник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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