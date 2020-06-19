В одном из районов Башкирии детей-сирот разместили в жилье, непригодном для существования
В Ишимбайском районе следователи организовали доследственную проверку по сообщению о предоставлении детям-сиротам жилья ненадлежащего качества.
Как сообщили в следкоме, информация об этом была выявлена в ходе мониторинга СМИ. В одном издании появилась статья о том, что администрация Ишимбайского района предоставила детям-сиротам жилье, в котором невозможно жить.
В ходе проверки правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководства следственного управления республики, сообщили в СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU