В Уфе столкнулись ПАЗик и иномарка, есть пострадавший

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:04:48+03:00

В результате столкновения 53-летний пассажир «Lifan» получил различные травмы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

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Рано утром 18 июня в северной части Уфы произошла серьезная авария.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 41-летний житель Чишминского района за рулем автомашины «Lifan Solano», выезжая с прилегающей территории при повороте налево, не уступил дорогу автобусу «ПАЗ». Удар был такой силы, что автомобиль «Lifan» отбросило на электроопору.

В результате столкновения 53-летний пассажир «Lifan» получил различные травмы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Обстоятельства аварии в данный момент выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU