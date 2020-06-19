2020-06-19T15:12:40+03:00
Общество

Глава Башкирии трогательно высказался о Талгате Таджуддине

Он поздравил его с 40-летием избрания «главным хранителем веры»
Эльвина АПАРИНА
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Глава Башкирии поздравил его с 40-летием избрания «главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны».Глава Башкирии поздравил его с 40-летием избрания «главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны».
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Накануне Радий Хабиров у себя на странице написал пост, в котором трогательно высказался о религиозном деятеле Талгате Таджуддине. Глава Башкирии поздравил его с 40-летием избрания «главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны».

- Башкортостану очень повезло иметь такого духовного наставника, достойного сына родной земли и невероятно мудрого человека. Важно, что в нашей республике, в которой проживают люди разных народов и вероисповеданий, всегда можно получить поддержку от духовных лидеров и ценный добрый совет, - сказал Хабиров.

Свои пожелания он сопроводил совместной фотографией, которую сделали накануне.

Свои пожелания он сопроводил совместной фотографией, которую сделали накануне.

Свои пожелания он сопроводил совместной фотографией, которую сделали накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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