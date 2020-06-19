Глава Башкирии трогательно высказался о Талгате Таджуддине

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:12:40+03:00

Глава Башкирии поздравил его с 40-летием избрания «главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны».

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Накануне Радий Хабиров у себя на странице написал пост, в котором трогательно высказался о религиозном деятеле Талгате Таджуддине. Глава Башкирии поздравил его с 40-летием избрания «главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны».

- Башкортостану очень повезло иметь такого духовного наставника, достойного сына родной земли и невероятно мудрого человека. Важно, что в нашей республике, в которой проживают люди разных народов и вероисповеданий, всегда можно получить поддержку от духовных лидеров и ценный добрый совет, - сказал Хабиров.

Свои пожелания он сопроводил совместной фотографией, которую сделали накануне.

Свои пожелания он сопроводил совместной фотографией, которую сделали накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU