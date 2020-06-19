Глава Башкирии трогательно высказался о Талгате Таджуддине
Накануне Радий Хабиров у себя на странице написал пост, в котором трогательно высказался о религиозном деятеле Талгате Таджуддине. Глава Башкирии поздравил его с 40-летием избрания «главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны».
- Башкортостану очень повезло иметь такого духовного наставника, достойного сына родной земли и невероятно мудрого человека. Важно, что в нашей республике, в которой проживают люди разных народов и вероисповеданий, всегда можно получить поддержку от духовных лидеров и ценный добрый совет, - сказал Хабиров.
Свои пожелания он сопроводил совместной фотографией, которую сделали накануне.
Свои пожелания он сопроводил совместной фотографией, которую сделали накануне.
ИСТОЧНИК KP.RU