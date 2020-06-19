Депутаты башкирского парламента намерены запретить продажу сжиженного газа детям

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:07:35+03:00

Необходимость вызвана сниффингом, из-за которого за последние два года умерло 360 детей

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Депутаты парламента Башкирии собираются законодательно запретить продажу сжиженного газа несовершеннолетним, в том числе зажигалок, баллонов для плит и других емкостей, содержащих отравляющие вещество.

«На введение данной меры нас подтолкнул рост в подростковой среде такой формы токсикомании, как сниффинг, – пояснил спикер Курултая-Госсобрания Константин Толкачев. – Дети вдыхают газ из баллонов для заправки зажигалок, туристических плит. Вдыхание газа приводит к кислородному голоданию мозга. Это вызывает краткосрочную эйфорию и одновременно влечет за собой рвоту, головокружение, гипоксию. Погибают нервные клетки, от чего человек теряет умственные способности».

Кроме того, сниффинг вызывает аритмию и остановку сердца, что с высокой вероятностью приводит к летальному исходу. Токсикомания данного вида за последние два года унесла жизни 360 подростков 12-15 лет. Доступность газовых баллонов для детей способствует популяризации сниффинга.

Когда закон будет принят, депутаты установят ответственность за продажу несовершеннолетним сжиженного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU