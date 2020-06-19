Депутаты башкирского парламента намерены запретить продажу сжиженного газа детям
Депутаты парламента Башкирии собираются законодательно запретить продажу сжиженного газа несовершеннолетним, в том числе зажигалок, баллонов для плит и других емкостей, содержащих отравляющие вещество.
«На введение данной меры нас подтолкнул рост в подростковой среде такой формы токсикомании, как сниффинг, – пояснил спикер Курултая-Госсобрания Константин Толкачев. – Дети вдыхают газ из баллонов для заправки зажигалок, туристических плит. Вдыхание газа приводит к кислородному голоданию мозга. Это вызывает краткосрочную эйфорию и одновременно влечет за собой рвоту, головокружение, гипоксию. Погибают нервные клетки, от чего человек теряет умственные способности».
Кроме того, сниффинг вызывает аритмию и остановку сердца, что с высокой вероятностью приводит к летальному исходу. Токсикомания данного вида за последние два года унесла жизни 360 подростков 12-15 лет. Доступность газовых баллонов для детей способствует популяризации сниффинга.
Когда закон будет принят, депутаты установят ответственность за продажу несовершеннолетним сжиженного газа.
ИСТОЧНИК KP.RU