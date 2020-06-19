2020-06-19T13:47:46+03:00
Происшествия

В центре Уфы пьяный гаишник разбил стекло автомобиля, пытаясь вытащить из него знакомую

МВД начало служебную проверку по факту инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: Bash.dtp.official // telegramфото: Bash.dtp.official // telegram
Изменить размер текста:

На улице Заки Валиди в Уфе пьяный сотрудник ГИБДД устроил разборки на дороге со своей знакомой. Во время конфликта инспектор в штатском разбил окно автомобиля Hyundai Solaris, в котором находилась женщина, и пытался вытащить ее из машины. Инцидент, произошедший накануне, 18 июня, заснял на камеру случайный очевидец. Видео появилось в соцсетях.

Как сообщили корреспонденту «КП-Уфа» в МВД Башкирии, по факту происшествия начата служебная проверка. По данным правоохранительного ведомства, конфликт между гаишником и его 38-летней подругой возник «на бытовой почве».

«В ходе конфликта было повреждено стекло автомобиля женщины. По результатам медосвидетельствования установлено, что сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности", – пояснили в пресс-службе МВД.

К слову, сегодня также стало известно о том, что прокуратура подготовила обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского. В 2017 году он пнул в пах принципиального гаишника.

В Уфе пьяный гаишник на дороге разбил окно автомобиля своей подруги // 19..06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты башкирского парламента намерены запретить продажу сжиженного газа детям
В центре Уфы пьяный гаишник разбил стекло автомобиля, пытаясь вытащить из него знакомую
В Уфе спустя неделю прекратили поиски 17-летней девушки
Из улицы Октябрьской Революции в Уфе сделают «современное общественное пространство»
Главный госавтоинспектор Башкирии назвал самые опасные места в Уфе
При пожаре в жилом доме в Башкирии погибла женщина
Статистика коронавируса в Башкирии на 19 июня: за сутки заразилось 62 человека
Родителям молодоженов в Башкирии разрешили присутствовать при бракосочетании
ВТБ в Башкортостане выдал 497 млн рублей в рамках ипотеки под 6,5%
На водителя, который в пьяном состоянии насмерть сбил 15-летнюю девочку в Стерлитамаке, завели уголовное дело
Полицейский из Уфы ударил гаишника в пах за отказ отпустить пьяную подругу
Сразу три улицы в центре Уфы будут частично перекрыты для движения транспорта
Стало известно, где в Башкирии больше всего нарушали режим самоизоляции
В Башкирии пьяный водитель заехал на тротуар и сбил двух девочек: одна из них скончалась на месте
В Башкирии из-за коронавируса в день Табынской иконы отменены Крестные ходы
«Мама чувствовала, что не нужно ему ехать»: прибывшего «по делам» в Уфу парня ищут уже третью неделю
В Башкирии бесследно пропала 15-летняя девушка
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело подростка
Житель Башкирии жестоко расправился с собственной матерью
В Уфе двое неизвестных напали на подростка и отобрали дорогой телефон
В Башкирии водолазы достали из реки тело 30-летнего мужчины
Медики из Башкирии смогли добиться выплат за работу с COVID-19 только после вмешательства прокуратуры
«Нет таких слов, чтобы выразить эту невыносимую боль»: в Уфе скончался известный тату-мастер
Жители Башкирии устроили митинг на мосту и не пропускали машины
Умчались прочь мои тревоги