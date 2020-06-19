В центре Уфы пьяный гаишник разбил стекло автомобиля, пытаясь вытащить из него знакомую

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:47:46+03:00

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На улице Заки Валиди в Уфе пьяный сотрудник ГИБДД устроил разборки на дороге со своей знакомой. Во время конфликта инспектор в штатском разбил окно автомобиля Hyundai Solaris, в котором находилась женщина, и пытался вытащить ее из машины. Инцидент, произошедший накануне, 18 июня, заснял на камеру случайный очевидец. Видео появилось в соцсетях.

Как сообщили корреспонденту «КП-Уфа» в МВД Башкирии, по факту происшествия начата служебная проверка. По данным правоохранительного ведомства, конфликт между гаишником и его 38-летней подругой возник «на бытовой почве».

«В ходе конфликта было повреждено стекло автомобиля женщины. По результатам медосвидетельствования установлено, что сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности", – пояснили в пресс-службе МВД.

К слову, сегодня также стало известно о том, что прокуратура подготовила обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского. В 2017 году он пнул в пах принципиального гаишника.

В Уфе пьяный гаишник на дороге разбил окно автомобиля своей подруги // 19..06.

ИСТОЧНИК KP.RU