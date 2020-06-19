Из улицы Октябрьской Революции в Уфе сделают «современное общественное пространство»

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:12:04+03:00

Постановление об этом подписал глава Башкирии

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Из улицы Октябрьской Революции в Уфе власти намерены сделать «современное общественное пространство». Соответствующее постановление под подписью главы Башкирии появилось на сайте правовой информации.

Руководитель республики дал поручение межведомственной координационной рабочей группе. До 1 сентября текущего года ее члены должны будут «разработать и представить для рассмотрения» концепцию преобразования улицы в современное общественное пространство. Специалистам необходимо будет сохранить исторический облик улицы и учесть мнение горожан.

В состав рабочей группы, согласно документу, войдет министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская.

ИСТОЧНИК KP.RU