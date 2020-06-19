Из улицы Октябрьской Революции в Уфе сделают «современное общественное пространство»
Из улицы Октябрьской Революции в Уфе власти намерены сделать «современное общественное пространство». Соответствующее постановление под подписью главы Башкирии появилось на сайте правовой информации.
Руководитель республики дал поручение межведомственной координационной рабочей группе. До 1 сентября текущего года ее члены должны будут «разработать и представить для рассмотрения» концепцию преобразования улицы в современное общественное пространство. Специалистам необходимо будет сохранить исторический облик улицы и учесть мнение горожан.
В состав рабочей группы, согласно документу, войдет министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская.
ИСТОЧНИК KP.RU