При пожаре в жилом доме в Башкирии погибла женщина

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:28:30+03:00

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При пожаре в деревне Тунгатарово Учалинского района Башкирии погибла женщина. Об этом сообщает республиканской МЧС.

Пожар вспыхнул сегодня, 19 июня, в пятом часу утра. Загорелся жилой дом по улице Уйской. Пожарные получили тревожный сигнал в 4:31. На место происшествия были направлены спасатели МЧС, добровольные команды, медики, полицейские, электрики и администрация района.

фото: МЧС РБ

Когда службы прибыли, бревенчатый дом полыхал открытым огнем. Пожар удалось локализовать в 5:25.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело 86-летней женщины. Кроме того, в огне пострадал 58-летний мужчина. Его госпитализировали в Учалинскую городскую больницу.

фото: МЧС РБ

«Огнем повреждены надворные постройки, дом в котором начался пожар и соседний дом. В нем пострадавших нет», – рассказали в МЧС.

В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU