При пожаре в жилом доме в Башкирии погибла женщина
При пожаре в деревне Тунгатарово Учалинского района Башкирии погибла женщина. Об этом сообщает республиканской МЧС.
Пожар вспыхнул сегодня, 19 июня, в пятом часу утра. Загорелся жилой дом по улице Уйской. Пожарные получили тревожный сигнал в 4:31. На место происшествия были направлены спасатели МЧС, добровольные команды, медики, полицейские, электрики и администрация района.
фото: МЧС РБ
Когда службы прибыли, бревенчатый дом полыхал открытым огнем. Пожар удалось локализовать в 5:25.
В ходе тушения спасатели обнаружили тело 86-летней женщины. Кроме того, в огне пострадал 58-летний мужчина. Его госпитализировали в Учалинскую городскую больницу.
фото: МЧС РБ
«Огнем повреждены надворные постройки, дом в котором начался пожар и соседний дом. В нем пострадавших нет», – рассказали в МЧС.
В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа.
ИСТОЧНИК KP.RU