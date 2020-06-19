2020-06-19T10:41:16+03:00
Общество

Статистика коронавируса в Башкирии на 19 июня: за сутки заразилось 62 человека

Мониторинговый центр обновил данные
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По выздоровлению от коронавируса в Башкирии выписано 2267 человекПо выздоровлению от коронавируса в Башкирии выписано 2267 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразилось 62 человека. За все время пандемии инфекция была подтверждена у 4792 жителей. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Число выписанных по выздоровлению третий день подряд превышает число новых заболевших. За последние 24 часа заразу победили 85 человек (всего – 2267).

Количество летальных исходов все еще остается на прежнем уровне. Жертвами коронавируса в регионе официально числятся 18 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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