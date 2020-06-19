Статистика коронавируса в Башкирии на 19 июня: за сутки заразилось 62 человека
В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразилось 62 человека. За все время пандемии инфекция была подтверждена у 4792 жителей. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.
Число выписанных по выздоровлению третий день подряд превышает число новых заболевших. За последние 24 часа заразу победили 85 человек (всего – 2267).
Количество летальных исходов все еще остается на прежнем уровне. Жертвами коронавируса в регионе официально числятся 18 жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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