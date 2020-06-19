Родителям молодоженов в Башкирии разрешили присутствовать при бракосочетании
Ранее из-за коронавируса в ЗАГСы пускали только женихов и невест
Теперь в ЗАГСах Башкирии могут находиться не только молодожены
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В башкирских ЗАГСах снято ограничение на присутствие родителей молодоженов при бракосочетании. Об этом сообщает республиканский госкомюстиции. Ранее в связи с пандемией коронавируса в залах разрешалось находиться только невестам и женихам.
В ведомстве отметили, что послабление было введено с 16 июня. Заключение брака в торжественной обстановке разрешается только при условии социального дистанцирования. Родители брачующихся при этом не должны быть старше 65 лет. На церемониях также допускается присутствие фотографа и видеографа.
ИСТОЧНИК KP.RU