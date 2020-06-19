Полицейский из Уфы ударил гаишника в пах за отказ отпустить пьяную подругу
Башкирская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 49-летнего экс-полицейского Уфы, ударившего в пах гаишника. Бывший правоохранитель проходит по статье «превышение должностных полномочий».
Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в октябре 2017 года. Поздней ночью инспектор ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина. Она обратилась за помощью к знакомому полицейскому. Тот по телефону попытался договориться с гаишником, чтобы тот не составлял протокол на его знакомую и не отстранял ее от управления транспортным средством.
Сотрудник ГИБДД отказал коллеге, однако последний просто так сдаваться не собирался. Он подъехал к месту происшествия и снова попытался договориться с инспектором – ему вновь было отказано. После этого оперуполномоченный вышел из себя и ударил гаишника ногой в пах. За что сейчас, собственно, его и собираются привлечь к ответственности.
Обвиняемый вину в преступлении не признает. Тем не менее его уволили со службы по собственному желанию.
«С целью обеспечения исковых требований потерпевшего на его имущество наложен арест», – передали в прокуратуре Башкирии.
Дело будет рассматривать Советский районный суд Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU