Сразу три улицы в центре Уфы будут частично перекрыты для движения транспорта

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:51:56+03:00

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Сразу на трех улицах в историческом центре Уфы будут введены ограничения на движение транспорта. По некоторым отрезкам нельзя будет проехать до 9 октября. Из-за реконструкции тепловой сети частично перекроют участки на Вавилова, Пушкина и Гафури. Об этом сообщает столичная администрация.

Ограничения будут вводиться попеременно:

– с 21:00 17 июня до 21:00 16 августа на всю ширину проезжей части улицы Вавилова будет перекрыт участок от перекрестка с Пушкина вдоль здания по улице Пушкина, 42 (62,5 метра).

– с 21:00 16 августа до 21:00 9 октября так же на всю ширину дороги ограничат движения на участке улицы Вавилова вдоль здания по Пушкина, 42 (43,5 метра).

– с 21:00 20 июля до 21:00 16 августа будет закрыт участок улицы Пушкина от перекрестка с Гафури до административного здания все того же 42 дома.

– с 21:00 27 июня до 21:00 9 октября нельзя будет проехать по улице Гафури на отрезке от жилого дома №19 (две полосы по нечетной стороне) до жилого дома №21.

– с 21:00 16 августа до 21:00 9 октября ограничения будут введены уже на другом участке Гафури – в створе улиц Пушина-Гафури (две полосы по нечетной стороне) до жилого дома №21.

«Уфимские инженерные сети» приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU