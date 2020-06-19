2020-06-19T08:26:28+03:00
Общество

Стало известно, где в Башкирии больше всего нарушали режим самоизоляции

В рейтинг попали два крупных города
Владислав КАЗАНЦЕВ
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К ответственности за нарушение самоизоляции в Башкирии было привлечено 12 048 жителей, половина из них отделалась предупреждениемК ответственности за нарушение самоизоляции в Башкирии было привлечено 12 048 жителей, половина из них отделалась предупреждением
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В Башкирии обнародовали статистику по нарушениям режима самоизоляции среди городов и районов республики. Учитывались данные за все время ограничительных мероприятий – с 31 марта текущего года. Именно тогда вступил в силу указ главы региона о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

В межрайонные городские суды республики за все время поступило 18 090 дел об административных правонарушениях. Судами вынесено 12 048 постановлений о назначении наказания, из них штраф был выписан 6270 гражданам, 5778 жителей отделались предупреждениям.

Наибольшее число нарушений самоизоляции было зафиксировано в:

Стерлитамаке – 1999;

— Октябрьском районе Уфы – 1728;

— Калининском районе Уфы – 1117;

— Кировском районе Уфы – 1066;

— Советском районе – 1002.

Верховный суд Башкирии в апелляционном порядке обжаловал 33 постановления за нарушение самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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