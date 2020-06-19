Стало известно, где в Башкирии больше всего нарушали режим самоизоляции
В Башкирии обнародовали статистику по нарушениям режима самоизоляции среди городов и районов республики. Учитывались данные за все время ограничительных мероприятий – с 31 марта текущего года. Именно тогда вступил в силу указ главы региона о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
В межрайонные городские суды республики за все время поступило 18 090 дел об административных правонарушениях. Судами вынесено 12 048 постановлений о назначении наказания, из них штраф был выписан 6270 гражданам, 5778 жителей отделались предупреждениям.
Наибольшее число нарушений самоизоляции было зафиксировано в:
— Стерлитамаке – 1999;
— Октябрьском районе Уфы – 1728;
— Калининском районе Уфы – 1117;
— Кировском районе Уфы – 1066;
— Советском районе – 1002.
Верховный суд Башкирии в апелляционном порядке обжаловал 33 постановления за нарушение самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU