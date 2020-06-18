В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело подростка

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:11:04+03:00

Что произошло с парнем пока неизвестно

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На днях в Уфе под окнами многоэтажки случайные прохожие обнаружили тело 17-летнего подростка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, инцидент произошел рано утром на улице Российской.

По словам собеседника, в кармане у молодого человека нашли мобильный телефон, который изъяли. Рядом с телом несчастного лежала бутылка с жидкостью, похожей на воду. Теперь в обстоятельствах гибели парня предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Тело уже отвезли на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что при жизни молодой человек был студентом одного из колледжей башкирской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU