В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело подростка
На днях в Уфе под окнами многоэтажки случайные прохожие обнаружили тело 17-летнего подростка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, инцидент произошел рано утром на улице Российской.
По словам собеседника, в кармане у молодого человека нашли мобильный телефон, который изъяли. Рядом с телом несчастного лежала бутылка с жидкостью, похожей на воду. Теперь в обстоятельствах гибели парня предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Тело уже отвезли на судебно-медицинскую экспертизу.
Известно, что при жизни молодой человек был студентом одного из колледжей башкирской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU