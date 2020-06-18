Житель Башкирии жестоко расправился с собственной матерью

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:06:46+03:00

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Накануне в Ермекеевском районе Башкирии произошел вопиющий случай. В своем дачном домике в одном из сел обнаружили тело 49-летней женщины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, несчастную буквально изрезали ножом: повредили сердце, живот, раскроили спину, лицо и руки.

По словам собеседника, сотрудники правоохранительных органов по подозрению в убийстве задержали 20-летнего сына убитой. Вскоре молодой человек признался в содеянном. Сейчас он задержан, следователи возбудили уголовное дело. Известно, что парень учится в одном из колледжей в соседнем районе республики.

ИСТОЧНИК KP.RU