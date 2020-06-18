2020-06-18T18:47:01+03:00
Происшествия

В Уфе двое неизвестных напали на подростка и отобрали дорогой телефон

Дерзкий грабеж злоумышленники провернули с помощью газового баллончика
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне на окраине Уфы произошел дерзкий грабеж. Жертвой двоих неизвестных злоумышленников стал 15-летний подросток. С заявлением в полицию обратилась его мама. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, преступление произошло поздно ночью.

По словам собеседника, около одного из домов к парню подошли двое неизвестных, распылили на него газовый баллончик и избили. Затем они попросту забрали у подростка сумку и скрылись. В итоге, молодой человек лишился дорогого мобильного телефона, наушников, банковской карты и паспорта.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции нашли в этом месте лишь брошенную медицинскую маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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