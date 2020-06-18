2020-06-18T18:25:40+03:00
Происшествия

В Башкирии водолазы достали из реки тело 30-летнего мужчины

Трагический случай произошел в Чишминском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня, 18 июня, из реки Дема около деревни Черниговка в Чишминском районе Башкирии достали тело 30-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в поисках утонувшего были задействованы водолазы и спасатели уфимского поисково-спасательного отряда.

Сейчас на месте проводятся следственные действия, а тело мужчины было передано сотрудникам полиции. Причины трагедии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Спасатели напоминают: алкоголь и отдых у воды – понятия несовместимые. В МЧС по Башкирии отмечают, что одна из самых частых причин гибели на воде – потеря бдительности и равновесия в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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