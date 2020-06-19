2020-06-18T20:13:32+03:00
Общество

В Башкирии из-за коронавируса в день Табынской иконы отменены Крестные ходы

Республиканская митрополия РПЦ обратилась к жителям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: tabinskaya-ikona.ruфото: tabinskaya-ikona.ru
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В Башкирии в связи с угрозой распространения коронавируса отменены все Крестные ходы в день Табынской иконы. Об этом на сайте уфимской епархии заявил глава республиканской митрополии Никон.

Тем не менее праздничное богослужение в Богородице-Табынском женском монастыре в Гафурийском районе все-таки состоится. Его проведут без главы метрополии. Литургию в режиме онлайн 19 июня в девять часов утра начнет Епископ Бирский и Белорецкий Спиридон.

«Обращаюсь к духовенству и верующим Республики Башкортостан и других регионов с просьбой воздержаться от посещения Богородице Табынского женского монастыря в дни празднования Табынской иконы Божией Матери с целью недопущения массового скопления людей», – говорится в заявлении Никона.

Он также призвал духовенство и православных жителей Башкирии «оставаться в спокойствии и принять это испытание как волю Божию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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