«Нет таких слов, чтобы выразить эту невыносимую боль»: в Уфе скончался известный тату-мастер

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:15:17+03:00

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На прошлой неделе в Уфе скончался известный тату-мастер Роман Бикеев. Молодого человека нашли мертвым вечером 12 июня. Его похоронили 15-го числа. Что стало причиной смерти, неизвестно. По предварительной информации, следов насильственной смерти обнаружено не было.

Супруга Бикеева Юлия написала трогательный прощальный пост на своей странице «ВКонтакте»:

«Нет таких слов, чтобы выразить эту невыносимую боль и тоску. Ты был замечательным, заботливым и любящим мужем. Ты был лучшим мужчиной. Ты был хорошим другом. Ты был крутым мастером своего дела. Ты был отличным коллегой и партнером. Ты самый гениальный и талантливый, абсолютно во всем. Таким ты навсегда останешься в моем сердце, в моей памяти. Я горжусь, что мы были вместе. Это лучшее , что было в жизни. Спасибо тебе огромное».

Всю свою жизнь Роман посвятил татуировке. Он был довольно популярным мастером среди уфимцев. Еще в 2018 году «КП-Уфа» брала у него интервью по поводу курьезного случая: он набил прямо на лбу клиента, который обманывал других мастеров, надпись «Кидала».

«Комсомолка» выражает соболезнования родственникам и близким Романа Бикеева.

ИСТОЧНИК KP.RU