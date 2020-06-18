Жители Башкирии устроили митинг на мосту и не пропускали машины

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:27:49+03:00

Они протестовали против большегрузов, которые разрушают дорогу

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Жители башкирской деревни Нижнекансиярово в Балтачевском районе накануне утром, 17 июня, устроили митинг и перекрыли мост. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, протестующие препятствовали движению большегрузного транспорта через мост. По их мнению, крупные машины повреждают дорожное покрытие. Любопытно, что сами большегрузы перевозили строительные материалы как раз-таки для ремонта трассы – в данном случае Верхнекансиярово – Тучубаево.

Организатором митинга выступил 65-летний староста деревни Нижнекансиярово. Всего в мероприятии приняло участие 8 человек. Правоохранители не зафиксировали нарушений норм действующего законодательства, в том числе и санитарно-эпидемиологических правил.

ИСТОЧНИК KP.RU