В центре башкирского города появится парк в стиле советского модернизма

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:47:39+03:00

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В центре башкирского города Агидели появится парк в стиле советского модернизма. Об этом на своих страницах «ВКонтакте» объявил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, городское общественное пространство для прогулок и отдыха назовут «Волны Агидели». Проект парка стал победителем конкурса по благоустройству и получил федеральный грант – 45 млн рублей.

фото: vk.com // Радий Хабиров

«К Агидели с самого ее основания не было столько внимания, как сегодня. Практически весь центр к лету 2021 года полностью преобразится. Здесь появятся амфитеатр, инклюзивная детская игровая площадка, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, арт-объекты», – написал глава Башкирии.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Он добавил, что «изюминкой» парка станет Аллея Первостроителей атомной электростанции. Она так и не была достроено, хотя «положила начало городу».

ИСТОЧНИК KP.RU