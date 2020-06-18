Ушла из дома и пропала: в Уфе разыскивают 17-летнюю девушку

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:20:42+03:00

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В Уфе полицейские и волонтеры разыскивают 17-летнюю Олесю Тагирову. По данным регионального МВД, девушка ушла из дома 30 мая. Ранее она уже пропадала, однако, по всей видимости, не на такой продолжительный срок. Представители организации «Лиза Алерт» заявляют, что о местонахождении пропавшей ничего неизвестно с 12 июня.

Приметы: на вид – 15-16 лет, рост – 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, длинные рыжие волосы, прямой нос, тонкие губы.

Последний раз, когда ее видели, была одета в зеленую футболку, камуфляжные штаны и белые кроссовки.

фото: соцсети

Всех, кто видел Олесю Тагирову или знает , где она находится, просят обратиться в полицию или поисковикам «Лиза Алерт». Номер для связи: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU