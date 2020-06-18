Какие больницы Башкирии находятся на карантине из-за коронавируса
В Башкирии карантин из-за коронавируса введен в семи медицинских учреждениях. По данным Минздрава на сегодняшний день, 18 июня, ограничительные мероприятия действуют в:
– Архангельской ЦРБ;
– Бижбулякской ЦРБ;
– Бирской ЦРБ;
– Верхне-Татышлинской ЦРБ;
– «Медсервисе»
– республиканской станции скорой медицинской помощи;
– уфимской ГКБ №13 (в гематологическом, диагностическом, приемном, кардиологическом, гастроэнтерологическом, реанимационном, неврологическом отделениях с 1 июня).
Напомним, в различных больницах Башкирии под присмотром врачей сейчас лечатся 780 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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