2020-06-18T13:33:39+03:00
Общество

Какие больницы Башкирии находятся на карантине из-за коронавируса

В перечне значатся семь лечебных учреждений
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Архангельская ЦРБ - одна из больниц, где введен карантин из-за коронавирусаАрхангельская ЦРБ - одна из больниц, где введен карантин из-за коронавируса
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В Башкирии карантин из-за коронавируса введен в семи медицинских учреждениях. По данным Минздрава на сегодняшний день, 18 июня, ограничительные мероприятия действуют в:

– Архангельской ЦРБ;

– Бижбулякской ЦРБ;

– Бирской ЦРБ;

– Верхне-Татышлинской ЦРБ;

– «Медсервисе»

– республиканской станции скорой медицинской помощи;

– уфимской ГКБ №13 (в гематологическом, диагностическом, приемном, кардиологическом, гастроэнтерологическом, реанимационном, неврологическом отделениях с 1 июня).

Напомним, в различных больницах Башкирии под присмотром врачей сейчас лечатся 780 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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