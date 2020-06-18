В Минздраве Башкирии рассказали о новых мутациях коронавируса
Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на брифинге по коронавирусу рассказала о мутациях, в результате которых образуются новые формы инфекции.
«Есть кишечная форма новой коронавирусной инфекции, есть проявления сосудистой [формы], которая поражает и внутренние органы, и головной мозг. Наши коллеги из Москвы зафиксировали случаи так называемых молодых инсультов, в связи с чем изменились и рекомендации по лечению коронавирусной инфекции», – сообщила Кононова.
По ее словам, в связи с этим в схему лечения COVID-19 были включены препараты, «разжижающие кровь» – антикоагулянты. Их также используют для профилактики инфарктов и инсультов.
Напомним, по состоянию на 18 июня коронавирус в Башкирии обнаружен у 4670 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU