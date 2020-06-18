МЧС Башкирии предупредило жителей о заморозках
МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о надвигающихся на республику заморозках. Похолодание ожидается преимущественно ночью. Столбик термометра может упасть до минусовой отметки.
«Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, в отдельных северо-восточных районах слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем 19-24°», – рассказали в пресс-службе аварийного ведомства.
В ближайшие сутки в республике прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.
Кроме того спасатели напомнили, что в отдельных южных и восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайный класс пожапроопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU