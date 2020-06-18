МЧС Башкирии предупредило жителей о заморозках

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:36:21+03:00

В Башкирии грядущей ночью будет холодно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха и на поверхности почвы может упасть до минусовой отметки

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МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о надвигающихся на республику заморозках. Похолодание ожидается преимущественно ночью. Столбик термометра может упасть до минусовой отметки.

«Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, в отдельных северо-восточных районах слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем 19-24°», – рассказали в пресс-службе аварийного ведомства.

В ближайшие сутки в республике прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Кроме того спасатели напомнили, что в отдельных южных и восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайный класс пожапроопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU