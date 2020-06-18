20-летний уроженец Дагестана призывал к терроризму, находясь в уфимском университете

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:21:41+03:00

И получил штраф в 300 тысяч рублей

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В Уфе вступил в силу приговор 25-летнему парню, призывавшему к терроризму. Молодой человек оправдывал общественно-опасную деятельность в социальных сетях.

По данным Следственного комитета Башкирии, все произошло еще в июле-августе 2015 году. Обвиняемый размещал на странице одной из социальных сетей общедоступные материалы, призывающие к осуществлению терроризма. При этом публиковал он свои посты, находясь в учебных учреждениях – Уфимском лесотехническом техникуме и Башкирском государственном университете.

«Молодой человек действовал публично, страница в социальной сети являлась открытой, а публикации на ней доступны для просмотра неопределенному кругу лиц», – добавили в правоохранительном ведомстве.

Парень признал вину в преступлениях. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU