Экс-полицейский из Башкирии, сливавший данные об умерших ритуальщикам, получил «условку»

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:40:45+03:00

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Стерлитамакский суд приговорил бывшего полицейского к трем годам условного срока за слив данных об умерших ритуальном салону. Экс-правоохранителя судили по двум статьям: за злоупотребление полномочиями и получение взятки. Об этом сообщает следственный комитет Башкирии.

В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемый, будучи оперативным дежурным полиции Стерлитамака, в 2016-2017 годы сообщал о фактах обнаружения умерших людей ритуальному салону. Получив информацию, организация направляла по адресу покойника своего сотрудника, который предлагал родственникам соответствующие услуги.

«Директор юридического лица перечислял на банковскую карту подозреваемого денежные средства из расчета от 500 до 1000 рублей за одно сообщение об умершем. Всего ритуальным салоном на счет сотрудника полиции были перечислены денежные средства в сумме свыше 50 тысяч рублей», – передали в СК.

Факты преступлений выявили сотрудники собственной безопасности МВД по РБ. В ходе следствия и судебного процесса полицейский полностью признавал свою вину. Его уволили со службы за проступок, порочащий честь сотрудника.

Суд приговорил мужчину к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU