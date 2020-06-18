В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 60 человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:48:59+03:00

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Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом обновил статистику по заражениям в Башкирии. За сутки COVID-19 был диагностирован еще у 60 жителей республики. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло отметки в 4670 человек.

В период с 17 на 18 июня по выздоровлению в Башкирии было выписано 112 инфицированных (всего – 2182). Новых летальных исходов не зафиксировано. За все время от ковида умерло 18 жителей.

По данным регионального Минздрава, на данный момент активно болеют 2530 человек. 780 из них находятся в больнице. Остальные – на домашнем лечении, болезнь у них протекает в легкой форме. Наибольшее распространение коронавирус получил у жителей от 25 до 50 лет (40,4% от общего числа зараженных), от 51 до 60 (23,9%) и от 61 до 80 (20,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU