Парламент Башкирии предложит Госдуме разрешить многодетным семьям брать отпуск в любое время

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:09:24+03:00

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Депутаты башкирского парламента собираются внести в Госдуму проект закона, который позволит многодетным семьям брать отпуск в любое время. Соответствующее решение они намерены принять на ближайшем пленарном заседании 25 июня.

«Предлагается закрепить за гражданами, у которых трое и более несовершеннолетних детей, право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в любое удобное для них время», – пояснили в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

Как отметил спикер парламента, данная норма уже действует в отношении граждан, у которого трое и больше детей до 12 лет. Депутаты хотят увеличить этот возраст до 18.

«Люди нередко вынуждены брать отпуск в неудобное для них время, что лишает детей и родителей возможности совместного отдыха, который является значимым фактором укрепления семейных ценностей», – добавил председатель законодательного органа.

Толкачев выразил надежду, что поправка к закону позволит родителям больше времени проводить с детьми совместный отдых, «который является значимым фактором укрепления семейных ценностей».

Проект закона поддержали ряд региональных парламентов. Норма рекомендована к внесению в Государственную Думу Комиссией Совета законодателей при Федеральном Собрании по вопросам социальной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU