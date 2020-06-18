2020-06-18T09:18:08+03:00
Происшествия

На башкирском предприятии в Челябинской области произошла вспышка коронавируса: зараженных отправили в Уфу

Инфекцию подхватили 11 работников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ugok.ruфото: ugok.ru
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В Челябинской области на Узельгинском руднике Учалинского горно-обогатительного комбината произошла вспышка коронавируса. Инфекция была обнаружена у 11 работников. Несмотря на то, что они являются гражданами области, их отправили на лечение в башкирскую столицу. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Челябинске» со ссылкой на региональное правительство.

Инфицированных удалось выявить во время профилактического тестирования. Во вторник, 16 июня, COVID-19 подтвердился у семи человек, на следующий день – еще у четверых.

«У всех сотрудников взяли анализы, они отправлены в Уфу, так как это предприятие зарегистрировано на территории Башкирии, но заболели жители нашего региона», – рассказали власти Челябинской области.

Напомним, по состоянию на утро 18 июня в Башкирии зафиксировано 4670 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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