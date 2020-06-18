Глава Башкирии рассказал, когда в республике откроются детские сады

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:57:47+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда не территории республики вновь начнут работать детские сады. Пока в регионе открыты только дежурные группы, принимающие небольшое количество детей.

Проблема закрытия дошкольных учреждений из-за коронавируса стала довольно чувствительной для населения. В условиях, когда практически все ограничения на работу организаций сняты, родителям попросту негде оставить своих чад.

«По сути, из 280 детишек у нас ходят [в детсады] всего лишь 14-15. Этот вопрос [открытия дошкольных учреждений] зависит от того, как будет развиваться инфекционная ситуация. Я наблюдал в ряде случаев, ряде территорий, где открыли садики, потом начали появляться вспышки в садиках и начали быстро закрывать – я этого делать не хочу. Я когда удостоверюсь уверенно, что не так сильно распространяется инфекция, и мы можем создать условия для того чтобы не происходили вспышки в детских садах, мы примем такое решение», – заявил глава региона в эфире информационного марафона РБК «ЧЭЗ Next».

Хабиров добавил, что открытие детских садов «точно не состоится до 1 июля».

ИСТОЧНИК KP.RU