2020-06-18T08:30:55+03:00
Происшествия

В Башкирии выпускник пытался украсть пиво из магазина в день вручения аттестата

Парня поймал прохожий
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Девятиклассник из закрытого города Межгорье пытался своровать пиво в день вручения аттестата.

Как стало известно «КП-Уфа», курьезная история произошла вечером 16 июня. Девятиклассник одной из школ в городе Межгорье пришел в супермаркет и попытался своровать четыре банки и один баллон пива. Продавец, увидевшая эту картину начала кричать, а горе-воришка бросился наутек. В итоге его поймал прохожий, который возвращался домой. Вскоре на место приехали полицейские.

Примечательно, что пойти на разбой школьник-выпускник решился в день последнего звонка. По всей видимости, молодой человек решил весело провести вечер, но его планы разрушил таинственный незнакомец. В ближайшее время парень должен явиться в полицию для выяснения все обстоятельств истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Башкирии пожаловались на «нагнетание паники и массового психоза»
Определена дата открытия бассейнов в Башкирии
В Башкирии выпускник пытался украсть пиво из магазина в день вручения аттестата
Главный гаишник Башкирии заявил, что распознает пьяных водителей даже через стекло
В Башкирии во время драки гость задушил хозяина дома ремнем
Секс-маньяк из Башкирии насиловал девушек по всей России
Жителям Башкирии придется носить маски еще год
В Башкирии двухлетний ребенок сорвался с пятого этажа
В состав самых влиятельных людей Башкирии вошли митрополит, бизнесмен и Муртаза Рахимов
У подножья горы в Башкирии нашли останки человека
На новой набережной в Уфе появятся камеры с распознаванием лиц и госномеров
Спасатели в Башкирии свернули поиски пропавших туристов
Глава Башкирии обновил указ о повышенной готовности: что изменилось
В списке участников жуткого ДТП в Челябинской области оказались восемь жителей Башкирии
Глава Башкирии отказался пускать жену в храм и объяснил причину своего решения
Раненый житель Башкирии спрыгнул с третьего этажа, чтобы спастись от обезумевшего приятеля
Рекордные субсидии по Госпрограмме на Новый SKODA RAPID
«Совсем совесть потеряли»: в Башкирии застукали молодую пару, устроившую секс-игры на капоте внедорожника
Уфимский сад попросил у губернатора Челябинской области искалеченного лебедя
В Башкирии коронавирус за сутки подтвердился у 59 человек
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказывают, как в этом году пройдет приемная кампания
«Прощай, моя девочка»: в Башкирии в последний путь провожают трагически погибшую 15-летнюю девочку
В Башкирии депутаты намерены повысить штрафы за незаконную уличную торговлю
В Башкирии туристическая группа перестала выходить на связь