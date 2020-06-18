В Башкирии выпускник пытался украсть пиво из магазина в день вручения аттестата

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:30:55+03:00

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Девятиклассник из закрытого города Межгорье пытался своровать пиво в день вручения аттестата.

Как стало известно «КП-Уфа», курьезная история произошла вечером 16 июня. Девятиклассник одной из школ в городе Межгорье пришел в супермаркет и попытался своровать четыре банки и один баллон пива. Продавец, увидевшая эту картину начала кричать, а горе-воришка бросился наутек. В итоге его поймал прохожий, который возвращался домой. Вскоре на место приехали полицейские.

Примечательно, что пойти на разбой школьник-выпускник решился в день последнего звонка. По всей видимости, молодой человек решил весело провести вечер, но его планы разрушил таинственный незнакомец. В ближайшее время парень должен явиться в полицию для выяснения все обстоятельств истории.

ИСТОЧНИК KP.RU