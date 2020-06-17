Секс-маньяк из Башкирии насиловал девушек по всей России

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:39:40+03:00

До этого мужчина проходил лечение в психиатрической больнице

Изменить размер текста: A A

34-летний мужчина из Салавата нападал на девушек в Санкт-Петербурге, а также во Владимирской и Самарской областях России.

По данным портала «Фонтанка», ночью 17 уроженец Салавата напал на 21-летнюю жительницу Петербурга и изнасиловал ее в парадной. Вскоре мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

Позже выяснились подробности жизни насильника. Благодаря исследованию генотипа мужчины удалось выяснить, что его ДНК совпадает с ДНК насильника, который нападал на девушек во Владимирской и Самарской областях.

До нападения на девушек мужчину задерживали за мелкое хулиганство и даже дважды успел побывать в психиатрических лечебницах в Башкирии и Свердловской областях. Стражи порядка не исключают, что задержанный может быть причастен к похожим преступления в других регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU